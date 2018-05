Conta do fundador do WikiLeaks na Suíça é fechada A conta bancária na Suíça do fundador do site WikiLeaks, Julian Assange, foi fechada, informou o sistema de serviço postal do país, que tem um braço financeiro, o Swiss Post. O argumento dado para a medida foi que Assange forneceu informações falsas sobre seu endereço, quando foi preencher o cadastro para abrir a conta.