Contagem de mortos já chega a 172 em Madri As várias explosões ocorridas hoje em trens no suburbio e centro de Madri mataram pelo menos 172 pessoas e feriram mais de 600, segundo o porta voz do serviço médico de emergência de Madri, Leopoldo Herraiz. O número de mortos também foi confirmado pelo chefe de Assuntos de Segurança do governo regional, Pedro Calvo. O grupo separatista ETA está sendo apontado pelo governo como autor dos atentados. Mas o dirigente e uma das facções da organização, Arnaldo Otegi, negou que o ETA tenha sido responsável pelos ataques e levantou a hipótese de que os autores podem pertencer à ?resistência árabe?. Otegi lembrou, em entrevista à Rádio Popular, que o ETA sempre alerta via telefone antes de consumar seus atentados. ?O modus operandi, o elevado número de vítimas e a forma que foram realizadas as detonações me fazem pensar na possibilidade de ter sido uma célula da resistência árabe em operação?, disse, lembrando que a Espanha tem forças militares no Iraque. Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131