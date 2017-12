Contagem dos votos deve começar amanhã no Afeganistão Com as urnas chegando aos centros de apuração de Cabul em lombo de burro, veículos motorizados e até de helicóptero, a Comissão Eleitoral espera iniciar nesta quarta-feira a contagem dos votos das eleições presidenciais de sábado. A apuração foi retardada em parte porque a comissão, supervisionada pela ONU, decidiu aguardar a formalização de queixas de fraude, feitas pelos 15 candidatos que desistiram de concorrer. A decisão deles acabou beneficiando Ahmed Karzai, o presidente interino, que ficou como candidato único. Hoje, um helicóptero da ONU que ia recolher urnas teve problemas mecânicos e fez um pouso forçado na província nortista de Badajsan. Seus oito tripulantes nada sofreram e deverão ser resgatados amanhã.