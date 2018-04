Contaminação deixa 1,5 milhão sem água na China

Um vazamento de fenol, substância química que pode ser tóxica se ingerida em grandes quantidades, forçou o corte, durante três dias, do abastecimento de água da cidade chinesa de Yancheng, na província de Jiangsu, que tem 1,5 milhão de moradores, informou nesta segunda-feira, 23, a agência oficial de notícias Xinhua. Segundo porta-vozes do governo local citados pela agência, o vazamento foi causado pela empresa química Biaoxin Chemical, cujos resíduos foram parar no rio Xinyanggang, principal fonte de abastecimento da cidade. Dois representantes da companhia, Hu Wenbiao, do departamento jurídico, e Ding Yuesheng, gerente da fábrica, foram detidos.