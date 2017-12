Contas de Charles mostram o quando ele gasta com Camilla Ela está em seus braços. E, agora, aparece em suas contas. Pela primeira vez, a declaração de renda de Charles menciona pelo nome a amante de longa data, Camilla Parker Bowles, que tem um escritório na residência oficial do príncipe em Londres, a Clarence House. Os números publicados hoje mostram que Camilla, que começou com apenas um secretário e também porta-voz, agora tem três assessores, pagos pelo ducado da Cornualha, de onde provém o rendimento de Charles. ?Obviamente seu staff tem um gabinete aqui, para atender o trabalho que aumentou, por causa de sua ligação com o príncipe de Gales?, explicou o secretário particular de Charles, sir Michael Peat. ?Há duas senhoras que encaminham as centenas de cartas que ela recebe ? pedidos para fazer isto e aquilo. Há também alguém para dirigir o carro ? ou ajudar no jardim.? O casal tem sido cauteloso em demonstrar seu relacionamento em público, desde a morte da princesa Diana, em 1997. Camila está sendo vista cada vez mais ao lado do príncipe, mas aparições em conjunto e funções oficiais são poucas ? primeiro, porque a ligação não foi formalizada e, segundo, em deferência à mãe de Charles, a rainha Elizabeth II. As contas mostram que o rendimento de Charles, fruto de investimentos e propriedades, foi de 16 milhões de libras (R$ 84 milhões) em 2003-04, três milhões (R$ 12 milhões) a mais que no ano anterior. Cerca de 12 milhões de libras (R$ 63 milhões) desse total, originaram-se do ducado da Cornualha, que deu um lucro dois milhões de libras (R$ 10,8 milhões) maior que o de 2002-03. Ao contrário de sua mãe, a rainha, o príncipe não recebe uma pensão oficial cobrada dos ingleses em forma de impostos. O ducado da Cornualha foi estabelecido no século 14 para sustentar o herdeiro do trono. Mas Charles não possui apenas os bens da Cornualha ? que incluem 56.000 hectares de terras agrícolas e comerciais ? mas recebe também renda de aluguéis e dividendos de ações, entre outras coisas. A declaração de renda mostra, ainda, que o número de funcionários do príncipe subiu de 91 para 112, incluindo 84 que o assessoram em missões oficiais e obras de caridade. A folha de pagamento do staff dos filhos de Charles, os príncipes William e Harry, também teve aumento, com a contratação de mais empregados ? de 17 para 28.