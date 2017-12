Continental Airlines cancela vôos para e dos EUA O escritório da Continental Airlines no Brasil informou nesta terça-feira à tarde que sua matriz nos Estados Unidos terminou a contagem de seus aviões e pode garantir que nenhum deles foi sequestrado naquele país na manhã desta terça. Informações conflitantes da imprensa norte-americana estimam que pelo menos quatro aeronaves tenham sido sequestradas nesta terça como parte dos atentados ocorridos no país. O mais grave deles destruiu os prédios do World Trade Center, em Nova York, quando duas aeronaves colidiram com as torres. Cancelamento de vôos A empresa informou também que seus três vôos para os Estados Unidos que deveriam deixar o Brasil na noite desta terça foram suspensos. Entre eles estão dois com destino a Nova York, um que decolaria do Rio de Janeiro, às 20h15, e outro de São Paulo, às 21h10. De acordo com a companhia, o comunicado que recebeu do governo dos EUA impede todos os vôos internacionais de entrarem no país até esta quarta-feira. Um terceiro vôo da companhia, com destino a Houston, também foi suspenso. A Continental informou ainda que três de seus vôos diários chegaram nesta terça aos EUA sem maiores problemas, porque os horários dos pousos foram anteriores aos atentados. Os vôos da Continental que deveriam deixar os EUA com destino ao Brasil na noite desta terça foram suspensos. A companhia informou que dará toda a assistência necessária a seus passageiros, como hospedagem e remanejamento de vôos e horários.