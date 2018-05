O avião pegou fogo na decolagem e acabou caindo em Gonesse, no subúrbio de Paris. Cento e treze pessoas morreram. O tribunal determinou que um funcionário da Continental cumpra uma sentença de 15 meses de liberdade condicional. Outro funcionário da companhia e três ex-funcionários da aviação civil francesa foram absolvidos no caso. As informações são da Dow Jones.