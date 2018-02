Continental retoma vôos entre Washington e Houston A Continental Airlines vai retomar no dia 26 os serviços diretos entre o aeroporto Reagan National, de Washington, e o George Bush Intercontinental Airport, de Houston. A companhia aérea norte-americana afirmou que a retomada inclui vários vôos realizados em dias úteis que estavam cancelados, como também outros menos freqüentes que acontecem aos sábados e domingos. O Reagan National foi fechado depois dos ataques terroristas do dia 11 de setembro e foi o último dos grandes terminais norte-americanos a receber a autorização da Federal Aviation Administration (órgão norte-americano correspondente ao Departamento de A viação Civil) para que as companhias aéreas retomassem suas atividades. Leia o especial