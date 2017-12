Continental tem tarifa especial para parentes de vítimas A Continental Airlines está oferecendo tarifas com desconto para pessoas afetadas pelos ataques terroristas da semana passada nos EUA. A redução da tarifa é válida para vôos com destino ou retorno de Nova York. Familiares de vítimas do desastre, membros da polícia e de organizações assistenciais, bombeiros e eclesiáticos poderão comprar passagens com tarifas entre US$ 75 e US$ 150 conforme o trecho viajado até o dia 31 de outubro.