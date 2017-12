Continua busca de desaparecidos em navio na Indonésia Dois navios da Marinha da Indonésia vasculham as águas do Estreito de Sunda, onde na quinta-feira um navio de passageiros se incendiou com cerca de 300 pessoas a bordo. Cerca de 20 pessoas ainda estão desaparecidas, informou nesta sexta-feira a rede de rádio Elshintia. As equipes de resgate, que recolheram do mar 298 pessoas e 16 corpos, retomaram nesta sexta-feira a busca dos desaparecidos. Não se sabe o número exato de passageiros que havia no navio. Vários helicópteros e lanchas participam da busca, que se concentra ao redor da região do acidente, a cerca de 80 quilômetros do porto de Jacarta. Equipamentos de emergência Vários sobreviventes denunciaram que o navio não contava com equipamentos de emergência suficientes. Alguns dos depósitos onde estavam guardados os coletes salva-vidas estavam fechados a chave. A Polícia Nacional deteve o capitão e iniciou uma investigação sobre as causas do acidente. Segundo a imprensa, os primeiros indícios são de que o fogo teria começado num dos caminhões transportados pelo navio, e poderia ter sido causado pela sua carga de substâncias químicas. Cruz Vermelha Apesar do número oficial de desaparecidos ser 20, o posto da Cruz Vermelha no porto de Jacarta, que atende aos feridos e sobreviventes, diz que ainda há mais de 120 pessoas com paradeiro desconhecido, segundo declarações de parentes e amigos. Um porta-voz da organização destacou a possibilidade de que vários desaparecidos tenham sido resgatados por algum dos navios que participam da operação de socorro. Assim ainda não aparecem nas listas de sobreviventes. A Cruz Vermelha também lembrou que alguns dos desaparecidos não estão na lista oficial de passageiros da transportadora. Segundo a documentação, o Lavina I transportava 307 pessoas, entre passageiros, tripulação e motoristas dos caminhões que estavam a bordo. Mas na Indonésia os documentos de transporte costumam registrar números inexatos. Também há muitos passageiros clandestinos. O Lavina I deve ser rebocado ainda nesta sexta-feira para o porto. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira, quando a coberta do ferry de passageiros pegou fogo, horas depois de ele zarpar de Jacarta com destino à ilha de Bangka, em Sumatra.