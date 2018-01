Continua busca por pessoas lançadas para fora de avião Soldados e equipes de resgate da República Democrática do Congo (RDC, ex-Zaire) permaneciam engajadas neste sábado nas buscas por sobreviventes do acidente aéreo da noite de quinta-feira, quando a rampa traseira de um avião Ilyushin-76 abriu e pelo menos 129 pessoas foram lançadas para fora da aeronave, a cerca de 10 mil metros de altitude. Apenas sete corpos foram recuperados até o momento. Embora o governo continue a estimar o número de desaparecidos em 130, familiares dos passageiros afirmam que, no avião, viajavam cerca de 200 pessoas, entre soldados, mulheres e crianças.