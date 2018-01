Continua incêndio em refinaria do Japão O incêndio em um tanque da refinaria de petróleo da Idemitsu Kosan Co., na cidade de Tomakomai, no Japão, continua sendo combatido pelos bombeiros. O fogo começou na semana passada como reflexo do terremoto que sacudiu o país. Segundo funcionários da empresa, há o risco de o fogo atingir outros tanques próximos. Ainda não há informações sobre vítimas do incêndio. Os bombeiros tentam resfriar os tanques vizinho para evitar a proliferação do fogo, disse porta-voz da empresa, Shoji Nishira. Este é o segundo incêndio na refinaria em menos de uma semana.