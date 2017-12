Continua incerto o destino do refém sul-coreano no Iraque O destino do tradutor sul-coreano Kim Sun-il, que está em poder de militantes supostamente vinculados à rede terrorista Al-Qaeda, continua incerto. Nesta segunda-feira expirou o prazo dado pelos seqüestradores para que o governo da Coréia do Sul para retirasse seus técnicos do Iraque e a vida do refém fosse poupada. Kim, de 33 anos, foi tomado como refém no último dia 17. Em uma gravação transmitida pela TV árabe Al-Jazira, os seqüestradores deram prazo de 24h a partir do pôr-do-sol de domingo para que a Coréia do Sul levasse seus cidadãos do Iraque, em troca da libertação do tradutor. Em Seul, o ministro do Comércio, Indústria e Energia, Lee Hee-beom, disse nesta segunda que todos os empregados sul-coreanos deixarão o Iraque até o mês que vem. ?A maior parte deles já saíram do país, mas ainda há 22 funcionários no Iraque?, afirmou.