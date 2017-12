Continua ofensiva sobre Faluja Na manhã deste terça-feira, enquanto continuava o avanço das tropas norte-americanas sobre a cidade de Faluja e após ter sido dominada a estação ferroviária, uma forte explosão sacudiu o centro da capital iraquiana, Bagdá. Por sua vez, um porta-voz militar estimou em 42 o número de rebeldes iraquianos mortos desde segunda-feira, início da operação Fúria Fantasma, a grande ofensiva destinada a retomar o controle da cidade. Entre os americanos as baixas haviam sido duas. Às primeiras horas do dia se escutavam disparos de metralhadoras pesadas vindos do lado leste ao centro. ?Tudo corre bem, é um bom dia?, resumiu o general Clark Watson. A estação ferroviária está sob poder das forças da coalizão.