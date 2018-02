Continuam as incertezas sobre reféns japoneses no Iraque As esperanças de que os três japoneses mantidos reféns no Iraque sejam libertados foram reduzidas nesta segunda-feira, quando o principal porta-voz do governo do Japão desmentiu uma declaração anterior e afirmou que já não se pode dizer com certeza que os reféns estão bem. As declarações contrastam com as deste domingo, quando se falava que os seqüestrados poderiam ser libertados a qualquer momento. "Considerávamos, com base em diversas perspectivas, que estavam a salvo. Mas agora isso não se mantém", disse o chefe de gabinete do governo japonês, Yasuo Fukuda. Os três japoneses estão nas mãos de um grupo até agora desconhecido e foram tomados reféns em meio a uma onda de seqüestros no Iraque, que também inclui os de sete chineses, neste domingo. Os seqüestradores exigem que o Japão retire seus soldados do país em três dias, ou matarão um dos japoneses.