Continuam ataques na fronteira entre Líbano e Israel Jatos israelenses atacaram supostas bases do grupo xiita Hezbollah (Partido de Deus) no sul do Líbano em reposta a um ataque guerrilheiro contra postos militares de Israel em uma área de disputa. A disputa na região já dura 10 dias consecutivos. Dois jatos israelenses lançaram seis mísseis ar-terra em uma zona próxima a Kfar Chouba, uma vila ao lado das chácaras de Chebaa. A artilharia israelense também atacou supostas posições guerrilheiras em áreas próximas a Chebaa. As ações militares israelenses seguiram-se a ataques da guerrilha com bombas e foguetes contra postos de Israel em Ramta Roueissat el-Alam e al-Samaka, todos localizados dentro da área das chácaras de Chebaa. Em um comunicado emitido em Beirute, o Hezbollah afirmou que seus guerrilheiros atacaram três postos militares israelenses a partir das 18h (horário local). Um porta-voz militar israelense confirmou os ataques do Hezbollah e as retaliações por parte do Estado judeu. Não houve informação imediata sobre feridos de ambos o lados. No início do dia, a defesa antiaérea do Líbano atacou aviões israelenses em missões de reconhecimento sobre o sul do país e o Monte Líbano. Não se sabe se o avião chegou a ser atingido.