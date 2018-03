Continuam ataques no sul do Líbano O Hezbollah (movimento integrista xiita pró-iraniano) voltou a lançar disparos de morteiros e mísseis antitanque contra postos militares israelenses dentro da disputada zona fronteiriça conhecida como chácaras de Chebaa. O ataque é uma demonstração de apoio do Hezbollah (Partido de Deus) aos palestinos sitiados nos territórios ocupados por Israel. A seqüência das operações foi transmitida hoje pela primeira vez ao vivo pela rede de televisão Al-Manara, de propriedade do Hezbollah. Segundo o comentarista da rede, um depósito de munições israelense foi atingido pelos disparos. Os ataques provocaram a imediata reação da artilharia israelense e a intervenção de caças, que bombardearam pesadamente supostos esconderijos dos guerrilheiros na área. Não houve informações sobre vítimas na frente libanesa, enquanto que, segundo o exército israelense, um civil foi ferido nos ataques. O Hezbollah, que obrigou Israel a se retirar do sul do Líbano depois de 22 anos de ocupação, jurou hoje que "libertará" pela força as chácaras de Chebaa, um terreno com 20 quilômetros quadrados no limite entre a Síria, o Líbano e Israel. Já Staffan de Mistura, representante pessoal no sul do Líbano do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, voltou a advertir sobre a "séria possibilidade de uma escalada militar no atual clima" existente na região. O diplomata criticou o governo de Beirute - que oficialmente garante que não deseja permitir uma escalada de violência na fronteira - afirmando que "os fatos falam por si só". Israel convocou seu "núcleo de unidades de reservistas", antevendo um agravamento ainda pior da tensão na fronteira com o Líbano. Mesmo assim, o Conselho de Defesa israelense, reunido em Jerusalém, decidiu continuar por hora buscando uma solução diplomática para a atual crise na área. Também hoje, o ministro das Ciências e dos Esportes de Israel, Matan Vilnai, afirmou que "o Hezbollah não apenas controla plenamente o sul do Líbano, como dispões de mísseis de longo alcance capazes de atingir um terço do território israelense".