Continuam buscas à mulher de assessor de Toledo A polícia peruana procurava hoje Mariana Farkas, mulher do empresário israelense Adam Pollack - que também é assessor financeiro do presidente Alejandro Toledo -, seqüestrada ontem à noite em Lima por pelo menos cinco indivíduos armados. César Hildebrandt, apresentador de um programa de televisão, afirmou que os seqüestradores haviam pedido um resgate de US$ 3 milhões. O apresentador não informou sua fonte. Pollack, através da emissora de rádio limenha Radioprogramas, disse que pediu "tanto ao presidente (Toledo) como à polícia para que não se envolvam e que nos deixem totalmente tranqüilos. É meu desejo e espero que seja atendido". Ele também disse que os seqüestradores não fizeram nenhum contado desde o rapto. Por sua vez, o chefe de gabinete de Toledo, Luis Solari, afirmou a jornalistas que não é descartada nenhuma hipótese sobre quem seriam os seqüestradores, e que Pollack, Toledo e o ministro do Interior, Gino Costa, "mantêm um diálogo permanente" em torno do caso. Através de um comunicado, a polícia disse que ordenou a suas unidades especializadas a execução de uma vasta operação para localizar e libertar Farkas, assim como identificar os seqüestradores. Segundo fontes policiais, os seqüestradores contam com armas de guerra e pertencem a uma bando organizado. De acordo com a polícia, Farkas foi seqüestrada quando se encontrava em uma picape com o motorista e um guarda-costas, presumivelmente depois de ter saído de um ginásio esportivo no bairro de Lince, no centro de Lima. Uma testemunha, Dante Pucuhuarán, contou a jornalistas que os seqüestradores eram cinco indivíduos armados, quatro deles encapuzados e o quinto com o rosto descoberto. Os bandidos teriam utilizado duas camionetas e um automóvel. De acordo com Pucuhuarán, das camionetas, que interceptaram o veículo de Farkas, saíram cinco indivíduos. Enquanto os quatro encapuzados efetuavam disparos ao ar, o que tinha o rosto descoberto tirou o motorista da picape da mulher do assessor de Toledo e tomou a direção do veículo.