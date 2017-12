Continuam buscas por vítimas da avalanche na Rússia Um homem que havia sido considerado desaparecido depois de uma devastadora avalanche no sul da Rússia foi encontrado ileso hoje, mas cerca de 100 pessoas continuam desaparecidas e as autoridades acreditam que a lista possa aumentar ainda mais com a chegada de novas informações da área do desastre. Dois cadáveres foram encontrados hoje, elevando o número para oito, disse um funcionário de segurança no local onde se concentra a coordenação dos esforços de resgate. Funcionários russos dizem temer que cerca de 150 pessoas possam ter morrido e que têm poucas esperanças de encontrar com vida qualquer pessoa levada pela avalanche. "Não perdi as esperanças, mas quando vi de cima de um helicóptero o que ocorreu, as conclusões não são reconfortantes", disse Lev Dzugayev, o mais alto assistente do presidente da Ossétia do Norte, a pequena república russa das montanhas próximas à fronteira com a Geórgia, onde ocorreu o desastre. De acordo com uma lista confeccionada graças a familiares das prováveis vítimas, cerca de 113 pessoa se encontram desaparecidas, disse Alan Doyev, porta-voz do Ministério do Interior de Ossétia do Norte. Entre os desaparecidos, encontra-se o popular ator russo Sergei Bodrov e uma equipe de filmagem que participava do filme que ele dirigia. As autoridades afirmam que 49 membros da equipe estavam desaparecidos, enquanto que outros nove tinham conseguido se salvar.