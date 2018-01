Continuam os casamentos gays em San Francisco Dezenas de casais do mesmo sexo fizeram fila debaixo de chuva às portas da Prefeitura de San Francisco, esperando para se juntar aos mais de 1.700 outros casais homossexuais que oficializaram suas uniões nos últimos dias. A despeito do mau tempo e do feriado do Dia dos Presidentes, muitos casais acamparam durante a noite na fila. Desde que as autoridades de San Francisco começaram a emitir certidões de casamento para duplas do mesmo sexo, na quinta-feira, centenas de gays e lésbicas se casaram na cidade, muitos viajando de outros Estados para a aproveitar a decisão da Prefeitura. Ativistas conservadores, no entanto, prometem uma batalha legal contra a iniciativa. O Tribunal Superior de San Francisco realizará uma audiência sobre a situação na terça-feira.