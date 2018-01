Continuam os combates na cidade sagrada de Najaf Uma série de explosões e disparos foram ouvidos nesta segunda-feira em Najaf, em meio a fortes batalhas entre soldados norte-americanos e milicianos xiitas que continuam controlando o santuário do Imã Ali. Moradores locais disseram que, durante mais de uma hora, os rebeldes lançaram morteiros contra as tropas dos EUA, que responderam com tiros. Na noite deste domingo, aviões e helicópteros norte-americanos voltaram a atacaram posições xiitas na cidade. Dirigentes militantes disseram que as muralhas externas do santuário do Imã Ali foram danificadas. O exército dos EUA declarou que disparou em revide a ataques rebeldes mas que os tiros não atingiram o santuário. Ainda neste domingo, cinco soldados norte-americanos morreram em vários incidentes e um jornalista, que vinha sendo mantido refém e ameaçado de morte há mais de uma semana, foi libertado por seus seqüestradores.