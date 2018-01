Continuam protestos violentos na Dinamarca Pequenos grupos de manifestantes lançaram pedras na polícia e incendiaram depósitos de Copenhague, na madrugada deste domingo, 4. Mas os enfrentamentos não alcançaram os níveis das noites anteriores. A polícia informou que mais 50 pessoas foram detidas. Mais de 30 foram presas, após manifestantes colocarem barricadas em uma importante rua e colocarem fogo ao arredor do local. Pequenos incêndios foram registrados em outras partes da capital. Ao menos um automóvel também foi queimado. Mais de 600 pessoas, entre elas vários estrangeiros, foram presos desde o início das manifestações na quinta-feira. Jovens saíram as ruas para protestar contra o despejo de um clube juvenil no distrito de Noerrebro. Cerca de 200 foram detidos na madrugada de sábado, 3, após lançarem pedras contra os policiais. Um manifestante foi ferido durante a madrugada deste domingo e outros 25 nos confrontos da noite anterior.