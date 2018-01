Contra projeto nucelar, México expulsa embaixador norte-coreano

Cidade do México - O governo mexicano decidiu expulsar na quinta-feira, 7, o embaixador da Coreia do Norte que estava no país latino, como uma forma de protesto ao projeto nuclear do regime de Kim Jong-un, que lançou o sexto teste nuclear no domingo, 3.

O governo mexicano declarou o embaixador Kim Hyong-gil "persona non grata" e lhe concedeu 72 horas para sair do país, afirmou o Ministério de Assuntos Exteriores mexicano em um comunicado.

"A atividade nuclear da Coréia do Norte é um sério risco de paz e segurança internacional e representa uma ameaça crescente para as nações da região, incluindo aliados fundamentais do México, como Japão e Coréia do Sul", afirmou o governo. No entanto, apesar da expulsão do diplomata norte-coreano, um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros observou que o governo do presidente Enrique Pena Nieto não determinou a quebra dos laços diplomáticos com a Coréia do Norte.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tradicionalmente, o México procura evitar desavenças diplomáticas, mas nos últimos meses adotou uma postura mais assertiva para condenar os governos da Venezuela e da Coréia do Norte, à medida em que eles começaram a se isolar do cenário internacional.