Contra teste atômico, Japão veta exportação à Coreia do Norte

O Japão proibiu nesta terça-feira, 16, todo o comércio remanescente com a Coreia do Norte com o objetivo de punir o regime comunista por seu último teste nuclear e pelos últimos testes de mísseis. A proibição complementa o congelamento das importações adotado pelo Japão após o primeiro teste nuclear realizado pelos norte-coreanos, em 2006. A medida foi anunciada em meio aos rumores de que Pyongyang pode conduzir em breve um terceiro teste nuclear, como reação às sanções aprovadas na última sexta-feira pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O governo japonês adota assim o pedido do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que os países imponham novas sanções à Coreia do Norte, aprovadas na semana passada na resolução 1874, motivada pelo segundo teste nuclear do regime comunista, em 25 de maio.

As exportações do Japão para a Coreia do Norte - basicamente maquinários e equipamentos de transporte, como trens e veículos, além de alimentos, produtos eletrônicos e bens industriais - somaram cerca de 792,6 milhões de ienes (US$ 8,2 milhões) no ano passado, de acordo com o Ministério das Finanças japonês. Segundo os analistas, as novas sanções japonesas têm valor apenas simbólico, pois a maior parte do comércio da Coreia do Norte é feito com a China.

As novas medidas aprovadas pelo Executivo japonês não permitirão que estrangeiros que vivem no Japão possam voltar a entrar ao país se violarem as restrições comerciais ou de capital que já existem contra a Coreia do Norte.

O porta-voz do Governo japonês, Takeo Kawamura, disse ainda que seu país espera que a Coreia do Norte "se esforce para resolver o problema dos cidadãos japoneses sequestrados (pelo regime de Pyongyang) e o tema nuclear e de mísseis, se quiser avançar rumo à normalização de relações diplomáticas".