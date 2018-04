Contra vários rivais, Bachelet tende a ganhar no 1º turno

Segundo pesquisa do Centro de Estudos da Realidade Contemporânea (CERC) feita entre 10 e 22 de junho, 51% dos eleitores chilenos votariam em Michelle Bachelet, representante da centro-esquerda, se a eleição presidencial de novembro fosse agora, cenário em que a ex-presidente venceria no primeiro turno. Um total de 11% votaria em Andrés Allamand que, após a derrota nas primárias do bloco de direita, anunciou que tentará uma vaga no Senado, ao passo que o agora ex-candidato Pablo Longueira conquistaria 7% dos votos - a pesquisa mostrando o fraco desempenho veio a público um dia depois de sua desistência.

"Bachelet consolida-se como a grande vitoriosa, praticamente sem concorrentes", avalia o diretor do CERC, Carlos Huneeus. Segundo ele, o favoritismo de Bachelet será mais "notório" depois da inesperada saída de Longueira. O cenário eleitoral é "tremendamente adverso" para a direita, afirma. Segundo Huneeus, a ex-presidente, que venceu as primárias da oposição com quase 75% dos votos, tem tudo a seu favor para retornar a La Moneda, uma vez que se beneficiará de novas normas legais que estabelecem o registro automático dos eleitores e o voto voluntário, sistema utilizado nas primárias com uma participação mais elevada do que o previsto. Para ele, a aliança governista tende a se apresentar na eleição com dois candidatos, o que aumentará ainda mais a chance de Bachelet ganhar no primeiro turno.