Contradições na proposta iraniana Um programa civil de enriquecimento de urânio para a produção de energia nuclear deve, por natureza, ser muito maior do que um programa para a produção de uma bomba. Ou seja, o oposto do que muitos acreditam. Não existe enriquecimento em pequena escala para a produção de energia nuclear. Comparando, é necessário um poder de enriquecimento 25 vezes maior para alimentar um reator comum de 1.000 megawatts, como o que os russos construíram em Bushehr, no Irã, do que para alimentar uma única bomba.