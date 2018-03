Contrato de empresa dos EUA no Iraque fica sem licitação O contrato obtido pela empresa Halliburton para reativar a indústria petrolífera do Iraque poderá permanecer por mais tempo sem licitação, informou o Exército americano. Segundo especialistas, enquanto os militares postergam uma decisão sobre a licitação, que estava prevista para agosto, o custo para o governo do acordo com a Halliburton, empresa à qual o vice-presidente Dick Cheney já esteve vinculado, disparou dos US$ 76,7 milhões previstos inicialmente para US$ 184,7 milhões. Vários congressistas citaram Cheney, aludindo ao favoritismo no contrato.