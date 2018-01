Controlado incêndio em ferry com quase 900 a bordo Dois incêndios irromperam nesta sexta-feira à noite no ferry dinamarquês Princesa da Escandinávia, com cerca de 900 pessoas a bordo, na costa da Escócia. A Grã-Bretanha e a Noruega enviaram um jato e vários helicópteros e barcos para o resgate, mas os incêndios logo foram controlados. Aparentemente não haveria necessidade de esvaziar a embarcação, informaram as autoridades. O capitão do ferry informou que ninguém ficou ferido.