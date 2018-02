Controlado incêndio em usina nuclear no Japão Um incêndio de pequenas proporções, que atingiu hoje uma usina nuclear localizada na província de Ibaraki, no Japão, já foi controlado e não provocou vítimas. Segundo a agência de notícias oficial do governo japonês, o incêndio teria sido provocado na sala de manutenção da usina, a partir de alguns testes de rotina. No início da manhã, a informação recebida por alguns operadores, diretamente de bancos japoneses com os quais operavam, chegou a gerar rumores de que o incidente poderia ter maiores proporções ou mesmo estar ligado a algum atentado terrorista.