Controlado incêndio no alto da Torre Eiffel Um pequeno incêndio que irrompeu subitamente perto do topo da Torre Eiffel foi controlado, informa a polícia de Paris. O fogo causou pânico entre os visitantes do famoso monumento mas não há feridos, segundo as autoridades. A empresa que administra a Torre Eiffel confirmou que o fogo atingiu um andar onde ficam instalações técnicas, fechado para turistas.