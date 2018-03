Controle de terrorismo está mais difícil no Afeganistão

A luta contra grupos terroristas no Afeganistão está cada vez mais difícil, o que vem preocupando o governo americano, informou nesta quinta-feira, 9, o jornal The Washington Post. Tanto ele quanto o The New York Times compilam partes de um novo relatório dos serviços secretos americanos sobre o Afeganistão. Segundo o Post, o relatório, denominado "National Intelligence Estimate" explica que "elementos recompostos da Al-Qaeda e do Taleban estão colaborando com uma rede ampliada de grupos de militantes". "O relatório conclui que o fracasso da autoridade central no Afeganistão se acelerou por corrupção endêmica no governo do presidente Hamid Karzai e pelo aumento da violência por terroristas que lançaram ataques cada vez mais sofisticados de refúgios no Paquistão", assegura o NYT. Por sua vez, o Post ressalta que os EUA não têm uma estratégia global para planejar e coordenar suas operações no Afeganistão e contra estes refúgios no Paquistão. Após assinalar que o presidente George W. Bush se comprometeu a enviar mais milhares de soldados ao Afeganistão e que na semana passada unificou o comando de todas as tropas estrangeiras no país sob um único general, o Washington Post acrescentou que "a estas e a outras iniciativas ainda falta um marco estratégico". "As forças militares de Operações Especiais e os agentes da CIA, que fazem incursões secretas no oeste do Paquistão, têm entrar no projeto maior, junto com as novas plataformas de inteligência e vigilância testadas no Iraque", seguiu. O Washington Post ressalta que, além disso, são previstas grandes despesas adicionais para continuar a guerra no Afeganistão, para as quais os EUA pretende arrecadar fundos entre seus aliados. O Times afirma que a versão completa do relatório será finalizada depois das eleições de novembro, e mostrarão o avanço do conflito no Afeganistão nos últimos anos.