Controle estatal Internet - Desde janeiro, o Estado exige o registro oficial de sites. Estima-se em mais de 10 milhões as páginas com acesso bloqueado Imprensa - Constituição proíbe divulgação de notícias ?nocivas? aos princípios do Islã. O Estado e os clérigos controlam a maioria dos 20 diários impressos Rádio e TV - Devem seguir ?critérios islâmicos e interesses do país?. Todas as emissoras são estatais: oito rádios nacionais e uma de ondas curtas para o exterior, quatro TVs nacionais e quatro canais internacionais de notícias Música - Este ano, foram banidas de rádios e TVs músicas ocidentais, consideradas indecentes. A venda de CDs ocidentais é proibida