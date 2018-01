Convenção republicana começa hoje e vai até 5ª em NY A Convenção Nacional do Partido Republicano começa hoje nos EUA. O partido deverá ratificar as candidaturas à reeleição do presidente George W. Bush e do vice-presidente Dick Cheney. O encontro dos republicanos vai se realizar até quinta-feira em Nova York, cidade onde o Partido Democrata, de oposição, costuma ser o mais votado. Apesar de medidas extraordinárias de segurança e de a Justiça do estado de Nova York ter negado permissão para protestos anti-Bush no Central Park, a previsão da maioria dos observadores políticos é que haverá manifestações contra os republicanos ao longo de toda a semana, com risco de distúrbios violentos. As informações são da agência Dow Jones.