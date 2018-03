Conversa com Bush não trouxe progresso, diz Medvedev Os presidentes Dmitry Medvedev (Rússia) e George W.Bush (EUA) se encontraram ontem em uma reunião paralela ao encontro dos líderes do G-8, no Japão. Na avaliação do chefe de Estado russo, a conversa não trouxe progressos quanto aos pontos de divergências entre as duas potências, entre eles os planos americanos com mísseis de defesa e a questão da expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Medvedev afirmou desejar uma boa relação com os EUA, independentemente de quem estiver no comando da Casa Branca. Disse ainda que ele e Bush concordaram que a campanha eleitoral nos EUA não deve justificar uma pausa nas conversações diplomáticas entre os dois países.