Conversas com Irã serão retomadas até abril, diz Turquia

ANCARA - As negociações entre o Irã e as potências mundiais sobre o controverso programa nuclear da República Islâmica devem ser retomadas no mais tardar em abril, disse nesta quarta-feira, 29, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Ahmet Davutoglu.

Veja também:

Veja as sanções já aplicadas contra o Irã

ESPECIAL: O programa nuclear do Irã

"Acredito que as negociações devem ocorrer no período de um mês, em abril no máximo", afirmou ele, de acordo com a agência de notícias Anatólia. "Se eles preferem a Turquia, vamos recebê-los e fazer o nosso melhor", disse. Davutoglu afirmou que vai se encontrar com seu colega iraniano, Ali Akbar Salehi, na próxima semana.

A última rodada de negociações entre o Irã e os membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) - EUA, Reino Unido, China, França e Rússia - mais a Alemanha fracassou em Istambul, em janeiro de 2011.

A ONU e o Ocidente impuseram uma série de sanções contra o Irã, na busca de forçar o país a suspender suas atividades atômicas. As medidas ocidentais causaram um impacto negativo na economia do Irã, mas Teerã respondeu aumentando seu enriquecimento de urânio. As informações são da Dow Jones.