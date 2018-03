Conversas sobre programa nuclear são passo importante, diz Irã

O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, disse neste domingo, 20, que a negociação para solucionar a disputa pelo programa nuclear com as "potências do mundo está a um passo adiante". De acordo com a rádio estatal, o líder iraniano disse que a avaliação oficial do país sobre as conversas será anunciada em breve. As afirmações de Ahmadinejad são as primeiras depois do encontro em Genebra entre o negociador iraniano nuclear e os enviados de Washington e cinco outros países. Os seis pediram ao Irã que interrompa o processo de enriquecimento de urânio, alegando que isso se destina a fazer armas nucleares. O Irã rejeitou o pedido, como tem feito repetidamente. Ele diz que o enriquecimento de urânio se destina a objetivos pacíficos. Os Estados Unidos anunciaram que o Irã deve fazer uma escolha entre a "cooperação" e o "confronto". A declaração foi dada pelo porta-voz do Departamento de Estado, Sean McCormack, depois do encontro entre representantes do Irã, da UE e dos EUA em Genebra. "Esperamos que o povo iraniano compreenda que os seus líderes devem fazer uma escolha entre a cooperação, que traria benefícios a todos, e o confronto, que só resultaria em mais isolamento", disse McCormack. O representante do governo iraniano, Saeed Jalili, se reuniu no sábado com o alto representante de Política Externa e Segurança Comum da União Européia (UE), Javier Solana, e com do subsecretário de Estado para Assuntos Políticos dos Estados Unidos, William Burns. Embora tenha descartado interromper o processo de enriquecimento de urânio, o Irã concordou em realizar uma nova rodada de negociações. "Qualquer congelamento está fora de questão", disse às agências de notícias Keyvan Imani, embaixador do Irã na Suíça, rejeitando a principal condição apresentada pelos EUA e outras potências para negociar o fim da antiga disputa. "Nosso líder supremo (aiatolá Ali Khamenei) disse claramente: ?Não vamos abandonar nossos direitos?", acrescentou. Solana disse aos repórteres, após o encontro, que o negociador iraniano, Saeed Jalili, concordou em voltar a conversar em até duas semanas. "Fizemos uma oferta. Não tivemos uma resposta clara de sim ou não e esperamos que ela seja dada em breve", afirmou. Os membros do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido) e a Alemanha apresentaram uma proposta de cooperação econômica e política para que o Irã aceitasse encerrar o seu programa nuclear. O enriquecimento de urânio é a chave das discussões, pois a atividade pode produzir tanto combustível para estações de energia quanto para bombas nucleares. O Irã assegura que seu programa tem fins pacíficos.