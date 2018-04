Convidada de Berlusconi em festa era paga, diz jornal O jornal milanês Corriere della Sera, o de maior circulação na Itália, publicou hoje entrevista com uma mulher que disse ter recebido ? 1 mil (US$ 1.384) para participar de uma festa na casa do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi. Patrizia D''Addario disse que participou de duas festas na casa do premiê e que recebeu o valor para viajar de Bari, no sudeste da Itália, até Roma, onde participou de uma das festas. D''Addario também teria recebido uma proposta do partido de Berlusconi, o Partido da Liberdade, para ser candidata na província de Bari, o que recusou.