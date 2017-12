Convidado trapalhão mata o noivo O costume de festejar casamentos com tiros para o alto terminou em tragédia, ontem, no povoado de Kraz, perto de Peshawar, no leste do Paquistão. Um convidado empolgado, mas sem a devida habilidade com armas, disparou um morteiro a esmo e matou o noivo e mais 21 pessoas, ferindo outras 40 - inclusive a noiva.