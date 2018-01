Convocação de eleições provoca crise política no Nepal O Partido Congresso Nepalês suspendeu hoje o primeiro-ministro Sher Bahadur Deuba do partido em protesto à decisão de dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Com a suspensão, Deuba continuará como premier do Nepal até as eleições de 13 de novembro, mas não poderá concorrer a cargo político pelo partido, que venceu quase todos os pleitos desde o restabelecimento da democracia na nação himalaia em 1990. Em protesto à dissolução do parlamento, três ministros renunciaram. O governante Partido Congresso Nepalês, cujo presidente é o principal rival interno de Deuba, alertou todos os seus ministros de governo para que renunciem dentro de três dias. Deuba pediu ao rei Gyanendra para que convocasse novas eleições depois que uma poderosa facção de seu partido declarou oposição a um plano de prolongar o estado de emergência, que foi imposto quando os rebeldes maoístas se retiraram das conversações de paz e retomaram os ataques contra alvos governamentais, em novembro do ano passado. O plano de estender o estado de emergência - previsto para terminar no próximo domingo - por mais seis meses até novembro deste ano, foi anunciado sem que o governo tivesse consultado o partido. São necessários os votos de dois terços da Casa de representantes para que a proposta seja aprovada. Mais de 3.500 pessoas já morreram desde que os rebeldes maoístas iniciaram a luta em 1996 pelo o fim da monarquia constitucional e a criação de um sistema comunista no Nepal. A maioria delas morreu nos último cinco meses, depois que o exército iniciou uma ofensiva contra os guerrilheiros.