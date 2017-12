Convocada greve geral no Paraguai para 5ª A Central Nacional de Trabalhadores (CNT), com o apoio de outras organizações operárias paraguaias, convocou uma greve geral por tempo indeterminado a partir de quinta-feira para exigir a anulação da lei das privatizações - exigência em defesa da qual milhares de camponeses já chegaram à capital. Os trabalhadores acrescentarão a seu protesto o luto pela morte do agricultor Sixto Cabral, de 35 anos, atingido ontem por uma bala enquanto, ao lado de outros milhares de companheiros, tentava chegar a Assunção. Eles foram bloqueados pela polícia em Coronel Oviedo, a 150 km a leste da capital paraguaia. Eduardo Ojeda, o líder da CNT, assegurou que a greve conta com a adesão de outras importantes centrais operárias. "Convocamos os cidadãos a apoiar esta greve para poder retificar o rumo de nosso país e, deste modo, rejeitar as receitas do FMI e do Banco Mundial, em defesa de nossa soberania", disse Ojeda ao anunciar a medida de força.