Convocada greve geral no Uruguai A principal central sindical do Uruguai convocou para esta sexta-feira uma greve geral e outras atividades de protesto contra as políticas econômicas do governo. Segundo um comunicado emitido pelo Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), a greve foi convocada "das 11h (horário local) à meia-noite, com concentrações e manifestações em torno do Palácio Legislativo pela manhã, e à noite, a realização de panelaços e apagões voluntários por quinze minutos". Diante do quadro de crise econômica, a coalizão de esquerda Frente Ampla chegou a propor um plano para compensar com subsídios as famílias de desempregados, que custaria cerca de US$ 250 milhões aos do Estado. O dirigente do PIT-CNT, o comunista Juan Castillo, rebateu as acusações do presidente uruguaio, Jorge Batlle, segundo as quais ele estaria desestabilizando o país, afirmando que Batller não lhe tira o sono. "São alegações de um presidente isolado e que briga até mesmo com sua sombra", afirmou. O governo adotou uma política de redução dos gastos do Estado que tem uma folha de pagamento com mais de 200 mil funcionários mas a esquerda se opõe à medida. Na madrugada de hoje, o Senado aprovou um pacote de medidas econômicas com o qual o governo espera reduzir o déficit fiscal e arrecadar mais US$ 230 milhões.