Copa pode prejudicar comparecimento às urnas na Coréia O chefe da Comissão Eleitoral da Coréia do Sul, Yoo Ji-dam, conclamou os eleitores a demostrarem tanto entusiasmo para com o processo democrático do país quanto à Copa do Mundo. "Vamos mostrar ao mundo que a febre pelo voto de nosso povo é tão alta quanto nossa febre pelo futebol", disse Yoo em um comunicado emitido hoje, véspera das eleições locais. Milhares de candidatos estão disputando o pleito, que é visto como um teste para as eleições presidenciais sul-coreanas de dezembro. No entanto, espera-se um baixo comparecimento às urnas em parte devido à preocupação popular com a sorte do time de futebol local, que enfrenta a seleção portuguesa na sexta-feira, em um jogo que poderá garantir sua classificação para a próxima fase do torneio. Grandes multidões de sul-coreanos tomaram as ruas e praças do país nos dois primeiros jogos de seu time, enquanto os comícios eleitorais atraíram um número reduzido de pessoas.