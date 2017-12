Copenhague pede que dinamarqueses deixem o Líbano O governo dinamarquês pediu hoje a seus cidadãos para deixar o Líbano, depois que manifestantes incendiaram seu consulado em Beirute, em protesto pelas caricaturas sobre o profeta Maomé, informou o Ministério de Exteriores. O governo dinamarquês, que considera a situação fora de controle, desaconselhou as viagens ao Líbano e pediu a seus cidadãos que se encontram em território libanês que, até que se esclareçam as possibilidades de saída do país, permaneçam em suas casas. O ministro de Assuntos Exteriores, Per Stig Moeller, iniciou os contatos com as autoridades libanesas para esclarecer a situação, assim como com o embaixador da União Européia em Beirute, segundo o comunicado de Exteriores. As autoridades dinamarquesas mantêm também as recomendações de não viajar à Síria e de deixar este país, após o incêndio ontem da embaixada dinamarquesa em Damasco.