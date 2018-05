Cópia do arquivo secreto de Hitler chega a Israel O primeiro lote de cópias do chamado ''''arquivo secreto de Adolf Hitler'''', que reúne ao todo 50 milhões de documentos, foi entregue segunda-feira aos EUA e a Israel. Espera-se que os documentos ajudem a identificar milhares dos 3 milhões de vítimas do nazismo que continuam no anonimato. O último lote deve ser entregue em 2009. O arquivo permaneceu guardado durante décadas na pequena localidade alemã de Bad Arolsen, administrado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas sob a responsabilidade de uma comissão composta por 11 países (vencedores e vencidos na 2ª Guerra Mundial). O primeiro lote de cópias é composto por seis discos rígidos de computador que contêm cópias digitais de 12 milhões de documentos e registros dos campos de Auschwitz, Bergen, Belsen, Dachau e Grosrozen. Além das identidades dos prisioneiros, os documentos incluem anotações sobre presos doentes ou que foram transferidos para outros campos. Os documentos foram enviados aos Museus do Holocausto em Jerusalém (Yad Vashem) e Washington. O diretor do Yad Vashem, Avner Shalev, destacou a importância de estudar os arquivos para recuperar a memória sobre os mortos no Holocausto. ''''Faltam ao povo judeu os nomes de 3 milhões de vítimas e estou certo de que agora poderemos encontrar muitos deles'''', disse Shalev à imprensa em Jerusalém. A esperança dos investigadores concentra-se no fato de que os funcionários dos campos de trabalho forçado, como o de Auschwitz, registravam as informações sobre a identidade dos prisioneiros escolhidos para trabalhar. Segundo Shalev, os que eram destinados à câmara de gás não eram registrados. Muitos dos que em princípio foram registrados porque tinham condições de cumprir trabalhos forçados também terminaram nas câmaras de gás quando já não podiam trabalhar e espera-se que suas identidades sejam recuperadas nos documentos. Seis milhões de judeus foram mortos no Holocausto.