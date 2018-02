Copiloto pesquisou na web sobre suicídio um dia antes da queda de avião da Germanwings

BERLIM - O copiloto do avião da Germanwins que caiu nos Alpes do sul da França no dia 24, Andreas Lubitz, fez buscas na internet sobre métodos de suicídio e o funcionamento das portas da cabine dos aviões na véspera da tragédia, afirmou nesta quinta-feira, 2, a promotoria de Dusseldorf.

As informações foram encontradas em computadores apreendidos na casa de Lubitz, dissera mas autoridades alemãs.

Regra de 2. A companhia aérea franco-holandesa Air France-KLM anunciou nesta quinta-feira que adotou a política de sempre ter duas pessoas dentro da cabine, seguindo a recomendação da autoridade europeia de aviação. A informação foi confirmada pelo presidente do grupo, Alxandre de Junia.

"A política se aplica de forma temporária, enquanto esperamos os resultados da investigação sobre o acidente com o voo 4U9525 da Germanwings", disse Juniac.

O executivo disse também que análises internas concluíram que a medida "aumenta pouco" a segurança do voo e, por isso, a Air France-KLM analisa outras medidas para "limitar novos riscos decorrentes da medida". / EFE e AFP