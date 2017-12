"Copycat", o primeiro gato clonado, surge no Texas Dentro de um de seus programas de pesquisa, uma universidade do Texas realizou a primeira clonagem de um gato, que recebeu o nome de Copycat, informou hoje o Wall Street Journal. A clonagem, a primeira de um animal de estimação, foi realizada no final do ano passado na Universidade A and M. O projeto foi financiado com mais de US$ 3,5 milhões por John Sperling, um especialista em finanças que criou a empresa Genetic Savings and Clone, com sede em College Station, no Texas. Em troca, a universidade texana cedeu à empresa de Sperling plenos direitos sobre a tecnologia desenvolvida pelos pesquisadores com o objetivo de colocar o procedimento à disposição das pessoas que quiserem substituir seus animais de estimação falecidos.