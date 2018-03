Córdoba vive dia de protestos O centro de Córdoba, a segunda maior cidade da Argentina, foi ontem cenário de violentos incidentes entre funcionários públicos e a polícia. Os manifestantes protestaram contra a decisão do governador José Luis Schiaretti, de oposição ao governo de Cristina Kirchner, de reduzir entre 20% e 27% as aposentadorias superiores a US$ 1.700. Os manifestantes arremessaram pedras e disparavam fogos de artifício contra os policiais. Além da manifestação no centro, Córdoba sofreu também com a greve geral convocada por mais de 20 sindicatos provinciais.