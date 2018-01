Coreanos ganham ação sobre uso do Agente Laranja Uma corte da Coréia do Sul sentenciou nesta quinta-feira o pagamento de US$ 62 milhões para 6.800 veteranos da guerra do Vietnã, devido aos efeitos colaterais do herbicida desfolhante Agente Laranja, usado para acabar com a camuflagem dos exércitos vietnamitas. Os réus sãos as empresas americanas Dow Chemical, do Michigan, e a Monsanto, do Missouri. Os veteranos da guerra culpam o herbicida de causar várias doenças como problemas de reprodução, defeitos de nascença, câncer e problemas neurológicos. As companhias disseram em um anúncio em conjunto que irão recorrer da sentença pois ainda há "contrariedades com relação ao aparecimento destas doenças através do contato com o Agente Laranja". Os sul-coreanos formaram o maior contingente estrangeiro de tropas aliadas aos EUA, contribuindo com 320.000 tropas. Destas, 5.077 soldados foram mortos e 10.962 foram feridos. A corte, entretanto, rejeitou o processo em que 15 crianças pediam o ressarcimento por problemas mentais supostamente relacionados ao contato dos pais com o herbicida.