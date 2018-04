Coreia ameaça usar poder nuclear como 'agressão sem piedade'

A Coreia do Norte afirmou nesta terça-feira, 9, que poderia usar o seu armamento nuclear como instrumento de "agressão sem piedade" se provocado, elevando a retórica contra os apelos da comunidade internacional.

Veja também:

Especial: As armas e ambições das potências nucleares

Linha do tempo da ameaça nuclear norte-coreana

Conheça o arsenal de mísseis norte-coreano

Esta é a primeira vez que o regime da Coreia do Norte fala de sua capacidade nuclear como meio de ataque, em contraste com outras ocasiões quando definiu comente como uma garantia para assegurar a paz e a segurança da região. No entanto, os Estados Unidos manifestaram anteriormente que a Coreia do Norte não desenvolveu ainda a capacidade de atacar com armas nucleares nem de armar mísseis com ogivas atômicas.

Segundo o jornal oficial norte-coreano Minju Joson, citado pela agência sul-coreana Yonhap, Pyongyang definiu sua capacidade nuclear como um meio de defesa próprio e assegurou que sua capacidade dissuasória nuclear é um "meio defensivo potente" para assegurar a estabilidade na península coreana.

As tensões na região atingiram os laços comerciais com a Coreia do Sul. Uma das empresas de Seul foi a primeira a anunciar na segunda-feira que deixará o complexo industrial compartilhado com o Norte na região da fronteira, em Kaesong. O complexo, aberto em 2004, era o símbolo da reaproximação entre as duas Coreias. Cerca de 40 mil norte-coreanos trabalham no local, que combina tecnologia sul-coreana com mão-de-obra barata do Norte. Segundo Seul, 106 empresas sul-coreanas estão instaladas no local.