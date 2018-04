Coréia começa amanhã a desativar usina A Coréia do Norte começará a desmantelar suas instalações nucleares amanhã, abrindo caminho para a normalização das relações com os EUA, afirmou ontem em Tóquio o negociador americano Christopher Hill. Técnicos dos EUA já estão no país para participar da desativação da usina de Yongbyon. "A idéia é incapacitar as instalações", disse Hill.